Niente nuovi rinvii, da domani supermaratona per le scadenze fiscali con gli appuntamenti già stabiliti più quelli rinviati a causa dell’emergenza coronavirus. Da metà alla fine del mese sono 246 secondo i commercialisti, tornati alla carica per una riapertura dei termini per dichiarazione dei redditi ed Irap fino al 20 settembre e minacciando uno sciopero. Li appoggia Forza Italia che invita alla disobbedienza fiscale. A dare

ragione ai commercialisti anche Italia Viva: “Riteniamo che non

spostare le scadenze fiscali sia un grave errore del Governo”.

