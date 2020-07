SCIACCA – Il nuovo attaccante dello Sciacca, Giuseppe Santangelo, ha rilasciato le sue prime parole dopo il suo arrivo.

“Sono felice di essere stato contattato dalla dirigenza e di entrare in questa grande famiglia. Indossare la maglia della mia città, giocare in un campionato competitivo come quello di Eccellenza ed avere come allenatore un professionista come Giuseppe Geraldi è per me occasione di grande orgoglio e stimolo a fare bene” – ha riferito Santangelo -.