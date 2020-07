CATANIA – Dal 2004 Nino Pulvirenti è alla presidenza del Catania, ma questa avventura è ai titoli di coda. I nuovi proprietari del club verranno scelti tramite un’asta del Tribunale di Catania.

Entro oggi in Tribunale dovrà essere versato il 5% di cauzione sulla base d’asta per partecipare alla gara, poi presentare l’offerta entro le 12 di mercoledì. Al momento la Sigi sembra l’unica vera cordata interessata, ma potrebbero esserci anche altri gruppi interessati che non si sono palesati, ma ci sono delle voci che riportano a Joe Tacopina ex presidente del Venezia, che avrebbe chiesto informazioni.

Chiunque prenderà il club dovrà pagare i 54milioni di debiti, ma dovrà anche fare i conti con la penalizzazione per la prossima stagione visto il deferimento arrivato per il mancato pagamento degli stipendi ai tesserati. Salvare la matricola 11700, con essa la storia e non ripartire da zero è già motivo di felicità per i tifosi etnei.