Ct Palermo, A1 ai playout

Gli uomini dovranno giocare i playout per ottenere la permanenze in A1. Le ragazze non riescono ad ottenere il pass promozione

PALERMO – Con la prevedibile sconfitta maturata in Campania a Torre del Greco per 4-2, il Ct Palermo chiude il proprio girone al quarto posto e pertanto disputerà il 26 luglio e il 2 agosto due gare per guadagnarsi la possibilità di rimanere in A1 maschile.

Tra i campani, in formazione domenica 19 luglio, erano presenti ben tre elementi tra i primi 380 delle classifiche mondiali. Grande rammarico per il ko di un ottimo Carlos Gomez Herrera, opposto al connazionale ed ex top 23 Atp Guillermo Garcia Lopez (oggi al gradino 203) il quale ha annullato al n. 1 dei palermitani un match point sul 9-8 al matchtiebreak. Fatale il matchtiebreak anche all’italo elvetico Luca Margaroli, sconfitto da Giovanni Cozzolino. Omar Giacalone e Andrea Trapani sono stati superati in due set da Giammarco Moroni 236 Atp e Raul Brancaccio n. 383 del ranking. Nei due doppi (andati entrambi alla formazione siciliana) vittorie per Giacalone-Margaroli e Gomez Herrera -Trapani. La sfida tra le due compagini, iniziata alle 15, si è chiusa poco dopo le 23.

Garcia Lopez b. Gomez Herrera 26 75 12-10, Moroni b. Giacalone 62 63, Brancaccio b. Trapani 60 60, Cozzolino b. Margaroli 75 36 10-4, Giacalone – Margaroli b. Garcia Lopez – Tammaro 64 36 10-8 ,Gomez Herrera – Trapani b. Palumbo – Cozzolino 67 76 12-10.

A2 femminile

Nella gara che metteva in palio la finale play off, vittoria in trasferta del Tc Rungg Bolzano che si impone col punteggio di 3-1 a spese delle ragazze capitanate da Alessandro Chimirri. Un pizzico di rammarico per aver incrociato nel girone, la compagine più forte dell’intero campionato. Ricordiamo che nella prima gara, domenica 5 luglio, il Ct Palermo aveva battuto 4-0 la Stampa Sporting Torino, superata con lo stesso score dalle bolzanine domenica 12 luglio. Sconfitte in due set per la ventunenne mancina Federica Bilardo e per la quindicenne Giorgia Pedone, mentre la belga Lara Salden si è arresa 10-8 al match tiebreak alla svizzera Susan Bandecchi, top 300 Wta così come la tennista fiamminga. L’unico punto per il team del club di viale del Fante è giunto in doppio dal duo Ferrara – Abbagnato. Appuntamento con la promozione in A1 femminile rimandato al 2021.

Bandecchi b. Salden 36 63 10-8, Ormaechea b. Bilardo 61 63, Meliss b. Pedone 64 64, Ferrara – Abbagnato b. Pfeifer – Meliss 3-2 rit.