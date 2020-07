CATANIA. Un 53enne che, nonostante fosse stato, solo in questi mesi del 2020, sanzionato ben 10 volte continuava indifferente ad esercitare l’attività di guardiamacchine. Le condotte dell’uomo, ritenute antigiuridiche, possono costituire, in relazione anche ai precedenti dello stesso, un pericolo per la sicurezza pubblica.

Pertanto, la persona, a seguito del Daspo che gli è stato comminato avrà il Divieto di Accesso per 1 anno nell’area urbana comprendente piazza Manganelli, via Coppola, via A. di Sangiuliano vicino via Etnea comprese ulteriori aree di parcheggio, dove era solito esercitare l’attività illecita; inoltre, è stato reso edotto che, l’inosservanza a tale provvedimento sarà punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’applicazione di una misura di prevenzione.