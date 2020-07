PALERMO – Dalla Regione oltre 31 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo a Gela e Vittoria. Pubblicati i bandi per la realizzazione dei progetti con fondi dell’Agenda urbana. Due milioni e 400 mila euro sono stati stanziati per l’Agenda Digitale (Asse 2 del Po Fesr). Le risorse finanzieranno soluzioni tecnologiche per l’innovazione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’interazione automatica tra le banche dati per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi.

Per energia e sviluppo sostenibile (Asse 4), 11 milioni di euro per la riduzione dei consumi per l’illuminazione di edifici pubblici, il potenziamento di mezzi di trasporto locale e piste ciclabili. Alla gestione del rischio idrogeologico (Asse 5) sono destinati 6,2 milioni di euro. Saranno utilizzati per azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e all’allestimento di centri operativi della Protezione civile. Tra gli obiettivi della Regione anche il potenziamento delle misure per l’Inclusione sociale (Asse 9), con 12 milioni di euro che finanzieranno servizi per la prima infanzia, i minori e gli anziani, servizi sociosanitari e il recupero di alloggi per l’emergenza abitativa. (ANSA).