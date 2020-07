Licata, doppio colpo per Boncore

LICATA (AG) – Colpo di mercato per il Licata. La squadra agrigentina, in vista del prossimo campionato di Serie D, si assicura le prestazioni dell’attaccante Lautaro Fernandez proveniente dal Troina.

Fernandez, che ritrova mister Boncore avuto proprio al Troina, è un calciatore eclettico che può giocare sia da prima che da seconda punta. Con Cannavò e Fernandez il Licata si assicura un reparto offensivo di tutto rispetto.

Il mercato dei gialloblù non finisce qui. Nei prossimi giorni arriverà il centrocampista classe ’95 Alfredo Saba, anche lui proveniente dal Troina. Tra le parti, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, ci sarebbe già l’accordo ma il calciatore al momento è in Sardegna e non ha potuto firmare il contratto.