PALERMO – Urla e violenza hanno scatenato il panico ieri pomeriggio nella zona della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Una lite familiare è scoppiata in un appartamento di via Isaac Rabin, da cui è partito l’allarme da parte di alcuni residenti.

Nel giro di pochi minuti sono arrivate sul posto diverse volanti della polizia: a darsele di santa ragione tre donne che appartengono allo stesso nucleo familiare.

Una di loro ha riportato ferite ad una mano, al volto e a un braccio e per lei è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118: è stata medicata sul posto e le sue condizioni non sono state considerate gravi. La parente che l’ha aggredita è invece stata denunciata a piede libero per lesioni.