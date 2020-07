Marineo, De Miere

Marineo – Il nuovo portiere dell’Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, Mirko De Miere, si è presentato alla piazza.

“Ringrazio la dirigenza e il mister per le parole spese su di me – ha dichiarato. Quello che mi ha spinto a venire qua è palese, questa si dovrebbe chiamare non Marineo calcio, ma Famiglia calcio. L’entusiasmo che mi ha portato qua è dovuto ai tifosi, mi sono sentito apprezzato e voluto e questo per un giocatore è la base. Non mi pongo degli obiettivi, ragiono step by step e penso che la salvezza sia la base per cominciare. Noi ragazzi ci stiamo cominciando a conoscere”.