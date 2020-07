PALERMO – Per l’avvio ufficiale del calciomercato si dovrà ancora attendere, ma i nomi circolano già da giorni. Il Palermo dovrà cercare tanti rinforzi in tutti i reparti.

I nomi che vengono accostati ai rosanero sono tanti, nelle ultime ore per il centrocampo si è parlato di Guido Davì, palermitano classe 1990, di proprietà del Modena. Per Davì, in caso dovesse concretizzarsi l’interesse, si tratterebbe di un ritorno in rosanero avendo indossato la maglia della Primavera che ha vinto lo scudetto nel 2009. Il Palermo dovrà comunque fare attenzione perché per Davì c’è l’interesse anche da parte del Padova.