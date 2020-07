San Cataldo – Il nuovo attaccante della Sancataldese, Claudio Di Giuseppe, si è presentato ai microfoni ufficiali del club.

“L’amore mi ha portato in Sicilia, sono arrivato qui da poco e non conoscevo nessuno quindi ho cercato una piazza importante con un bel seguito – ha dichiarato il bomber -. Sono arrivato a San Cataldo perché ho saputo che è una città che vive di calcio e che rispecchia le caratteristiche di cui parlavo prima, poi per caso ho letto un articolo su Veneroso che conoscevo già, cosi, in un modo un po’ strano, ho conosciuto la Sancataldese e sono rimasto colpito. Ho visto diversi video del pubblico e degli ultrà, i sancataldesi sono degli sportivi che si aspettano tanto e che meritano molto di più, io personalmente non vedo l’ora di iniziare, questa volta mi troverò al fianco di Mauro Veneroso e per me è veramente tanto!”