Santa Croce – Il direttore generale del Santa Croce, Claudio Agnello, ha parlato dei rinnovi dei difensori Salvo Ravalli e Giuseppe Sferrazza, del centrocampista Simone Iozzia e degli attaccanti Leandro Di Rosa e Francesco Leone.

“Per quanto riguarda la costruzione della rosa, le intenzioni della società erano quelle di dare continuità all’ossatura della scorsa stagione e in questi giorni i nostri programmi si stanno concretizzando – ha dichiarato Agnello -. Per molti dei ragazzi della scorsa stagione ritornare a rivestire la maglia del Santa Croce è diventata una questione di cuore, soprattutto per l’affetto che nutrono nei confronti della società. Riteniamo che gli atleti fino ad oggi riconfermati siano di assoluta affidabilità e grazie al lavoro del ds Paolo Fazio, stiamo lavorando per costruire attorno a loro una squadra giovane e di prospettiva”.