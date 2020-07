PALERMO – Uno sfogo isolato, dai toni pesanti, ma niente stalking. Il giudice Stefania Gallì della seconda sezione del Tribunale di Palermo ha assolto un trentottenne di Villabate con la formula perché il fatto non sussiste.

Era stata l’ex moglie a denunciarlo dopo avere ricevuto messaggi del tipo “te ne vai al camposanto, io me ne vado in galera ma non mi interessa perché non ho niente da perdere”.

I legali dell’imputato, gli avvocati Marcello Pirrotta e Alessandro Pergolizzi, hanno però fatto emergere che la condotta dell’uomo non era stata né minacciosa né violenta, né prima né dopo la separazione.

Gli ex coniugi anche dopo le terribili parole usate dall’uomo hanno continuato a sentirsi per le esigenze della figlia. Ecco perché non si poteva contestare all’imputato di avere cerato uno stato di ansia nella donna con un comportamento reiterato.