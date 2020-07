TRAPANI – Le speranze di salvezza per il Trapani ci sono ancora, ma ora sono molto difficile. Nell’ultima giornata i granata sono usciti sconfitti dall’Arena Garibaldi di Pisa, ed in contemporanea ha vinto la Juve Stabia, che ha portato a 6 i punti di distacco dai granata, che adesso vedono i playout più difficili da raggiungere.

Oltre al lavoro sul campo, però, la dirigenza è concentrata sul ricorso da presentare al collegio di garanzia del Coni per i due punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale d’Appello della Figc per via dei ritardati pagamenti ai tesserati delle mensilità di gennaio e febbraio. Decisione che la società ritenne ingiusta preannunciando il ricorso che verrà presentato al Coni entro giovedì prossimo. La decisione è attesa prima della fine del campionato.