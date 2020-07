“Assegno universale per i figli

Il membro del board per le Famiglie e referente per la Sicilia della Fondazione Bellisario: "Giornata memorabile"

“L’approvazione all’unanimità dell’assegno universale per ogni figlio, unico e stabile, primo dei pilastri su cui si fonda il Family Act, fortemente voluto dalla Ministra Elena Bonetti, rende la giornata di ieri memorabile. Finalmente le politiche familiari sono una realtà di questo Paese”. Lo ha dichiarato Marcella Cannariato, membro del board per le Famiglie e referente per la Sicilia della Fondazione Bellisario. “L’assegno universale – spiega – sarà mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta. Si presume che potrà valere fra i 200 ed i 250 euro mensili. Il Family Act – conclude Cannariato – costituisce lo strumento fondamentale da cui passerà il vero cambiamento culturale della società, perchè una società a misura di famiglia è una società a misura di tutti.” (ANSA).