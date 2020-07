PALERMO – Stecche di sigarette, soldi in contanti e ‘Gratta e Vinci’. Ammonterebbe a circa 60 mila euro il bottino con cui tre malviventi sono riusciti a darsi alla fuga dopo un colpo in pieno centro a Palermo.

A finire nel mirino, ieri sera, la tabaccheria che si trova in via Guardione, una traversa di via Roma. La banda, munita di guanti e mascherine anti Covid, ha minacciato i titolari – padre e figlio – e facendo intendere di essere armata li ha costretti a consegnare il denaro in cassa. I rapinatori si sono poi impossessati del resto, fuggendo subito dopo per le vie del centro città e facendo perdere le proprie tracce.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto è arrivata la polizia che ha avviato le ricerche dei malviventi. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare i componenti della banda. Le indagini sono in corso.