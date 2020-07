Una bimba di tre anni anni è morta per il coronavirus in Belgio. Lo ha annunciato – precisa l’agenzia di stampa Belga – il portavoce interfederale Covid-19, Boudewijn Catry, nel corso di una conferenza stampa. Si tratta della più giovane vittima del Belgio. A marzo, sempre a causa del coronavirus, era morta una dodicenne. Catry ha aggiunto che il numero dei decessi è aumentato in Belgio: in media tre al giorno la scorsa settimana.

“Nessuno è immune” dal virus, ha detto. (ANSA)