PALERMO – Giuseppe Sucato è il candidato sindaco della Lega. A darne l’annuncio è il commissario Provinciale della Lega Palermo Alessandro Anello. “Dopo un approfondito confronto con il territorio, Giuseppe Sucato sarà il candidato sindaco della Lega a Misilmeri e sarà supportato dal centrodestra. Un uomo di esperienza, innamorato del suo territorio e pronto a dare una svolta ad un territorio complesso come Misilmeri”.



Sucato 52 anni, sposato padre di tre figli, Architetto Designer libero professionista, ha già ricoperto la carica di consigliere Comunale nel 1994 e di Assessore nel 2005 a Misilmeri. Soddisfazione in un post su Facebook esprime anche il capogruppo della Lega al Comune di Palermo Igor Gelarda: “Giuseppe Sucato è l’uomo giusto. Questa è una squadra che cresce e che in provincia di Palermo, come nel resto dell’isola, sarà in grado di sorprendere positivamente i siciliani”.