CATANIA – Ancora un paziente covid positivo a Catania. Un 28enne è stato ricoverato nella notte al reparto di malattie infettive del San Marco di Catania dove è costantemente monitorato. Il giovane si è presentato al Pronto Soccorso del Policlinico e dopo aver illustrato i sintomi (asnomia – cioè incapacità a sentire odori e sapori – , dolore addominale e qualche linea di febbre nei giorni scorsi) è stato immediatamente sottoposto al tampone. Che è risultato positivo. Inoltre il 28enne è stato sottoposto a radiografia ed è stata diagnosticata l’inizio di una polmonite.

Catania, dunque, continua a registrare un incremento nel contagio. Per questo è fondamentale tornare ad alzare il livello di guardia e rispettare distanziamento sociale. Senza dimenticare di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Al momento i cluster – come già evidenziato dall’assessore Razza – sono tutti individuati e circoscritti. Il nuovo caso di oggi però fa capire che il virus continua a circolare in questa afosa e singolare estate 2020.