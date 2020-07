E' stata accertata la morte cerebrale per Filippo Calvo, che era stato trasferito in Rianimazione al Civico di Palermo

PALERMO – Ha lottato fino all’ultimo, ma alla fine si sono spente le speranze per Filippo Calvo, il ventenne che era rimasto gravemente ferito nell’incidente a Scoglitti che era già costato la vita alla fidanzata, Eliana Denaro. Una tragedia nella tragedia, che si verifica al ‘Cervello’ Palermo, dove il ragazzo era stato trasferito in condizioni disperate, dall’ospedale di Vittoria.

Lo schianto era avvenuto nella notte tra domenica e lunedì alle porte della cittadina del Ragusano e non aveva lasciato scampo alla ragazza: l’impatto tra lo scooter su cui i due fidanzati viaggiavano e un’auto si era rivelato violentissimo. I medici hanno tentato di strappare alla morte il giovane, ma non c’è stato nulla da fare e stamattina è stata dichiarata la morte cerebrale: durante la fase di osservazione di sei ore i genitori hanno deciso di donare gli organi: nonostante l’immenso dolore, un grande gesto di generosità.

A indagare sulla dinamica dell’ennesima tragedia sulle strade siciliane, i carabinieri che sul posto hanno effettuato i rilievi per stabilire le responsabilità e ascoltato l’automobilista, sotto choc dopo il terribile scontro. Intanto, oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Eliana: il funerale sarà celebrato nel pomeriggio alla chiesa di Santa Maria Goretti di Vittoria, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

Un paese incredulo, già colpito dal dolore per la morte della ragazza e oggi ancor più avvolto dallo sconforto, Decine i messaggi sui social rivolti ai due ragazzi, che in tantissimi conoscevano. “Che Dio dia forza e coraggio alle famiglie di questi due giovani ragazzi andati in cielo troppo presto”, si legge vicino ad una foto che li ritrae sorridenti. “Ciao piccoli angeli – scrive Martina – non dimenticheremo mai la vostra gioia di vivere, ora sarete per sempre in cielo, insieme”.