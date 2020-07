LAMPEDUSA – Tre barche, rispettivamente con 106, 13 e 9 migranti a bordo, sono state rintracciate durante la notte, a largo di Lampedusa, dalle motovedette della Guardia costiera. Le persone sono state sbarcate al molo commerciale e poi portate all’hotspot dove gli ospiti presenti sono arrivati a 872 a fronte di una capienza massima prevista per 95.



E intanto cinque tunisini, ritenuti scafisti, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla guardia di finanza e della guardia costiera. Il gip del tribunale di Agrigento ha già convalidato il fermo, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e gli indagati sono stati portati in carcere. Lo scorso lunedì, i militari sono riusciti a intercettare e bloccare il peschereccio tunisino che aveva sbarcato un gruppetto di connazionali sull’isola di Lampione. Dopo aver ricevuto una segnalazione dal personale dell’area marina protetta Isole Pelagie, che ha assistito allo sbarco, la Capitaneria ha allertato il dispositivo di vigilanza marittima. Una vedetta della sezione operativa navale di Lampedusa (Ag) ha intercettato, in acque territoriali, il peschereccio e lo ha scortato fino al porto, mentre un’altra motovedetta recuperava i migranti abbandonati a Lampione.



LEGGI ANCHE

Nuovo sbarco a Lampedusa, in 726 dentro l’hotspot



Porto Empedocle, fuga di massa dei migranti