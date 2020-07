La donna aveva subito in passato diverse volte aggressioni fisiche e violenze psicologiche.

MESSINA – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a Messina nei confronti di un uomo di 44 anni per maltrattamenti contro familiari e tentativo di omicidio. La moglie aveva subito in passato diverse volte aggressioni fisiche e violenze psicologiche. Dopo avere subìto l’ennesima aggressione fisica sfociata, questa volta, in un vero e proprio tentativo di strangolamento, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. (ANSA).