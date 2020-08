Due catanesi del quartiere Cibali, in quarantena perché positivi al Coronavirus, sono stati denunciati dalla Digos.

CATANIA – Covid, violata quarantena. Due catanesi del quartiere Cibali, in quarantena perché positivi al Coronavirus, sono stati denunciati dalla Digos per aver violato le misure anti contagio.

Il cluster

Si tratta dei componenti del nucleo famigliare che ha dato vita al cluster del noto quartiere catanese. I contagi sono stati limitati con il monitoraggio del dipartimento anti covid guidato da Giuseppe Liberti.

La segnalazione

I vertici dell’Asp avevano lanciato l’allarme alcuni giorni fa, la Digos, insieme al personale delle Unità speciali di continuità assistenziale, ha verificato il rispetto delle disposizioni. Dagli accertamenti è emerso che i due catanesi in quarantena, tranquillamente, uscivano di casa.

La denuncia

La Procura ha denunciato i due cittadini per violazione delle leggi sanitarie che prevedono l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda fino a 5000 euro.

“Sono in corso – ha fatto sapere la Questura – ulteriori accertamenti per valutare la contestazione del più grave reato di epidemia colposa”.

I contatti

Da alcune settimane i contatti della famiglia di Cibali sono monitorati dal dipartimento anti covid, lo scopo è quello di capire se qualcuno sia venuto in contatto con loro.

Il vertice

Dopo la riunione con il Prefetto Claudio Sammartino, il Questore Mario Della Cioppa ha emanato alcune ordinanze ordinanze e intensificato i controlli.