Continauno ad aumentare i casi di contagio da Covid-19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si registrano 18 positivi in più rispetto alla giornata di ieri, come si legge sul bollettino del Ministero della Salute. I pazienti ricoverati sono 31, due si trovano in terapia intensiva e altre 193 persone sono in isolamento domiciliare: 224 gli attuali positivi al Covid.

Fino ad oggi, in tutto, sono 3.233 le persone che hanno contratto il Coronavirus, ma resta invariato il numero dei decessi: nell’Isola sono 283. Sette sono nel Catanese, sono tutti riconducibili a cluster dell’hinterland etneo e sono stati individuati attraverso le azioni di contact tracing dell’Asp. A questi si aggiungono sei migranti nel Ragusano, quattro persone nel Messinese tutte di un cluster familiare ed una persona nel Trapanese individuata attraverso il protocollo sanitario del pre-ricovero.

Anche a livello nazionale avviene un ulteriore aumento dei contagi: nelle ultime 24 ore i casi di positività sono 289 (ieri erano stati 212 in più). Le vittime sono 6 (ieri erano state 12). I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila più del giorno precedente. Solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi.

Le persone attualmente positive in Italia sono 12.616 (+7), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.129. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.776. I guariti sono 199.031 (+275). I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità. Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18). (ANSA)