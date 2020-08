PALERMO – Sono stati rimossi i rifiuti che bloccavano l’uscita d’emergenza del Museo Geologico Gemellaro in via Tommaso De Vigilia, a pochi metri da corso Tukory. Adesso si spera che il marciapiede resti libero da qualsiasi rifiuto ingombrante e che ci siano maggiori controlli e sanzioni per i trasgressori.

Divani, materassi e frigoriferi erano stati ammassati sul marciapiede che costeggia il museo, bloccando la porta secondaria. L’amara sorpresa è avvenuta due giorni fa, quando i dipendenti provando ad aprire la porta si sono accorti che il passaggio era praticamente bloccato. L’area adiacente al Gemellaro, nel quartiere dell’Albergheria, è da tempo ricettacolo di rifiuti abbandonati.

I rifiuti che bloccavano l’ingresso alla struttura

“Come da programma – dichiara la Rap – siamo intervenuti per rimuovere la discarica abusivamente creatasi accanto al museo. Da domani il piano straordinario prevede attività di rimozione delle discariche nei quartieri: Settecannoli, Montegrappa e Santa Rosalia, in quest’ultimo caso sono state individuate grandi discariche come quella di via Li Bassi, via Rocco Jemma, via Mortillaro, via Carmelo Lazzaro e via Sebastiano La Franca”.