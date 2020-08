Giovani Democratici: “Dimissioni di Pogliese atto dovuto”

CATANIA – “La città di Catania in questi giorni è al centro del dibattito per la condanna in primo al sindaco Salvo Pogliese, oggi sospeso, che ha espresso la volontà di rimanere al suo posto lasciando le funzioni al vicesindaco Bonaccorsi, che, ricordiamolo, fu il primo ad elaborare il piano di rientro economico che ha sprofondato Catania nel baratro del dissesto. Una simile atteggiamento rappresenta un danno ad un’intera città già provata da anni di malagestione.” Così esordiscono una decina di dirigenti regionali del Partito Democratico, tra i quali Laura Basile (Direzione regionale), Sebastiano Tamburello e Ornella Spalletta (assemblea regionale) che sposano l’iniziativa “Catania Libera” lanciata dal segretario dei Giovani Democratici etnei, Bruno Guzzardi

“Apprendiamo con rammarico la decisione del sindaco Pogliese di rimanere in sella nonostante tutto, da parte nostra metteremo in campo tutte le iniziative necessarie perché Catania merita un sindaco nel pieno delle sue funzioni. In questo contiamo sul sostegno dei catanesi e sul senso di responsabilità delle forze politiche e civiche presenti in consiglio affinchè presentino la sfiducia nei confronti del sindaco. Da oggi la nostra parola d’ordine sarà Catania libera e non ci fermeremo finchè anche nella nostra città verrà ripristinata quella normalità amministrativa che Catania merita”.