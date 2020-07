PALERMO – “Io ho avuto negli ultimi giorni una interlocuzione frequente col ministro dell’Interno, ho detto che il fenomeno non è più controllato, il dipartimento competente si è fatto trovare impreparato. Io il 12 aprile ho proposto il noleggio di navi passeggeri da ormeggiare in rada per evitare il contatto con la terraferma non solo per la paura della fuga ma perché i tre hotspot in Sicilia sono assolutamente inadeguati dal punto di vista igienico-sanitario a evitare promiscuità di centinaia di soggetti che potrebbero diventare focolaio di infezione”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, al Comitato Schengen. (ANSA).