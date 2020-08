LICATA (AG) – Arrivano tre under in casa Licata, pronto ad affrontare il campionato di Serie D. Di seguito il comunicato del club:

“L’ASD Licata Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive dei calciatori Marco Moschella, Enrico Maniscalchi e Giuseppe La Spada.Marco Moschella, portiere classe 2002, si accasa in riva al Salso dopo aver indossato le maglie di Siracusa e Catanzaro. Enrico Maniscalchi, difensore centrale classe 2002, originario di Palermo, la scorsa stagione ha vestito la maglia della Cavese in serie C. Giuseppe La Spada, attaccante classe 2001, arriva alla corte di Mr. Boncore dopo aver militato nell’Igea 1946. Ai 3 giovani vanno i nostri migliori auguri per il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi con la maglia giallo blu“.