Dovrà avere da 285 a 460 cabine per ospitare tra 250 e 400 migranti, per un periodo di 92 giorni.

ROMA – Sono arrivate cinque manifestazioni d’interesse – a quanto si apprende – nel bando da 4,8 milioni di euro per la nave da destinare alla quarantena dei migranti sbarcati. Il termine per presentarle scadeva oggi alle 12. Ora i soggetti interessati hanno tempo fino a venerdì per inviare le offerte. Lo stesso giorno si conclude la gara. La nave, che potrà essere italiana o comunitaria, dovrà avere da 285 a 460 cabine per ospitare tra 250 e 400 migranti, per un periodo di 92 giorni. La durata dell’appalto è fino al 31 ottobre 2020. (ANSA).