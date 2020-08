Contrattacco del premier alla Camera illustrando la scelta di prorogare al 15 ottobre l’emergenza coronavirus. Non è volontà liberticida, dice in sostanza Conte rispondendo indirettamente alle critiche della leader di FdI, che già ieri aveva parlato di ‘deriva liberticida’, né si vuole reprimere il dissenso o assoggettare la popolazione. E non si crei confusione in essa perché, afferma, non significa rinnovare il lockdown dal primo agosto: si mantiene un cauto livello di guardia e non si intende introdurre nuove restrizioni, né drammatizzare o allarmare. Meloni insiste, e accusa: “Lo stato di emergenza vi serve per consolidare il governo ed il potere facendo quello che volete senza regole e controlli”.