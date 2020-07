L'appuntamento per la Medea è l'8 agosto, al Teatro Antico di Taormina, con Federica Di Martino, Simone Toni, regia di Gabriele Lavia.

TAORMINA – L’appuntamento, da non perdere, per la Medea, è l’8 agosto, in prima nazionale al Teatro Antico di Taormina , con Federica Di Martino e Simone Toni,adattamento e regia di Gabriele Lavia.

La meraviglia

“Questa “nostra” Medea – spiegano gli artisti – vuole essere fedelissima al testo, alla “parola” di Euripide e, nello stesso tempo, “infedelissima” alla sua drammaturgia. In altri termini, la struttura della tragedia greca”.

“Così il paradigma di un “certo” dramma moderno e spudorato destruttura completamente la drammaturgia della Grecità della stupenda tragedia di Euripide per restituirla “spogliata”. In un dialogo serrato, concitato, crudele e amaro”.

Il ritorno di Lavia



Il sogno di un uomo ridicolo: 9 agostoTeatro Antico di Taormina. Gabriele Lavia racconta che in più momenti della sua carriera si è trovato a confrontarsi con questo testo: “La prima volta lo lessi a degli amici a 18 anni e ancora non ero un attore”.

“Il sogno di un uomo ridicolo è forse la più sconcertante opera di Dostoevskij”, spiega ancora Lavia: “Narra la situazione paradossale di un uomo che, decidendo di suicidarsi, si addormenta davanti la rivoltella e sogna il suicidio e la vita dopo la morte”.