MASCALUCIA – C’è una madre straordinaria che è stata accanto alla sua piccola, insieme al padre, in momenti molto difficili. Come nel caso di un intervento delicato, vissuto attimo dopo attimo.

L’amore

Loredana Amantia è molto conosciuta a Mascalucia, lavora in un centro di assistenza fiscale nel cuore della cittadina etnea.

Ha una figlia splendida, molto vivace, che ha affrontato la sala operatoria con la forza di una grande guerriera.

L’intervento

L’operazione è andata bene, ne resta una cicatrice sul petto. E su questo tatuaggio, lei, ha scritto un racconto da brividi.

Il racconto

“Ho visto mia figlia tornare dall’abisso con il segno di una battaglia sul torace. Un’apnea che l’ ha adagiata su un fondale gelido e rivederla con un segmento, al centro, ove i respiri sobbalzavano come onde in tempesta.

Da quella incisione, lavorata da bisturi e sapienza, la testimonianza di una guerra che è avvenuta e che ha riportato in superficie il corpo di un bambino fluttuante di vita, e speranza.

L’ho percorsa dilatando gli occhi, imparando ad amare la sua consistenza. Dietro la sua presenza, un intervento che ha ristabilito le fila dell’infanzia, trampolino di lancio per il futuro.

Mia figlia, atleta di una grande impresa, medaglia di un traguardo raggiunto sfidando il tempo e ogni ragione.

Ne ho percepito la potenza, l’ho osservata, studiata senza indugiare, provando ad esserle grata, perche’ rappresenta un trionfo. Il tatuaggio non scelto tra le pagine di un catalogo.

Marchio di resilienza, fierezza, orgoglio.

La gratitudine ad un segno indelebile, chiaro, forte, che ti ha donato la vita, e che ha reso me una mamma felice!”

di Loredana Amantia