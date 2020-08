MARINA DI RAGUSA – Primo tassello per la squadra del prossimo anno per il Marina di Ragusa. Il club siciliano ha annunciato la conferma del capitano Giovanni Puglisi. Di seguito quanto scrive il club:

È il momento della nostra prima riconferma, e non poteva che essere quella del nostro capitano. Ancora insieme a Giovanni Puglisi.

“Con la stessa gioia ed orgoglio del mio primo giorno in casa rossoblu – dice il capitano – mi accingo ad affrontare la mia nuova stagione con il Marina di Ragusa Calcio. Sono bastati pochi minuti di dialogo tra me ed la dirigenza per mettere nero su bianco al rinnovo della mia permanenza in questa “famiglia”. Mi sento particolarmente orgoglioso di rivestire questa maglia con l’aggiunta della fascia di capitano che mi rende ancor più responsabile“.