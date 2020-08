Marina di Ragusa – Attraverso la propria pagina Facebook, il Marina di Ragusa, ha annunciato la riconferma del portiere Paolo Pellegrino. Ecco la nota.

“E proseguiamo con l’altra riconferma del portiere Paolo Pellegrino.

“Orgoglioso di rivestire questa maglia che mi ha dato tanto in termini di crescita umana prima e professionale dopo – dice – Ho accettato subito la proposta della società perché credo in questo progetto che guarda ai giovani e che crede fortemente anche nelle qualità umane dei calciatori”

E noi crediamo in te, Paolo”