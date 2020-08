Musica e letteratura al Teatro Antico di Taormina

Il 10 agosto la musica incontra la letteratura in un evento di beneficenza al Teatro Antico di Taormina. La serata, organizzata da Demea Eventi Culturali con la collaborazione del Parco Archeologico Naxos Taormina diretto da Gabriella Tigano, sarà un’elogio alla “sicilianità”, grazie anche all’accompagnamento di Santi Sarcella ed il suo “Da Manhattan a Cefalù”. L’incontro vedrà la presenza di grandi firme del panorama culturale e musicale, uomini e donne “made in Sicily” che sono partiti per girare il Mondo ma sono sempre rimasti legati alle proprie radici. Vedremo dunque la scrittrice del momento, Stefania Auci, autrice del fenomeno letterario “I Leoni di Sicilia” , con 400.000 copie vendute e 23 edizioni; Tea Ranno con il suo nuovo “L’amurusanza” un libro che è un po’ fiaba e un po’ realtà ; i giornalisti Melo Freni, volto noto del TG1, che interverrà con lettere e racconti sull’immigrazione di fine Ottocento e primi del Novecento; e Felice Cavallaro, giornalista del Corriere della Sera e ideatore della “Strada degli scrittori”, un percorso culturale che collega i più importanti luoghi dei grandi scrittori siciliani. L’incasso sarà devoluto al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, una struttura specializzata in cardiologia interventistica e cardiochirurgia pediatrica, diretta dal professore Salvatore Agati. I biglietti sono già in vendita.