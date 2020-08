La storia arriva da Dallas ed è stata rilanciata dai più importanti media del mondo. Durante il lockdown un uomo del Texas, Tony Green, 43 anni, ha violato le restrizioni. Sosteneva che il Covdi fosse una bufala, una “montatura”.

Ha sfidato le regole organizzando con i parenti. Si è dovuto tragicamente ricredere. Tutti i partecipanti alla festa, compreso lui, hanno contagiato il Coronavirus. La situazione più tragica è avvenuta alla suocera, deceduta dopo il ricovero, il 1 luglio scorso.

La tragica festa risaliva al 13 giugno. A parlarne al “Dallas Voice” è stato lo stesso Tony Green: “Ero convinto che la questione Covid fosse una bufala messa in giro da Democratici per screditare Trump e impedire la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti”. dopo ha addirittura perso la vita dopo il ricovero in ospedale.