SIRACUSA – Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato quattro persone, due uomini e due donne, per invasione di edifici. I poliziotti sono intervenuti in un b&b dove da circa sei mesi due coppie con figli alloggiavano abusivamente. Le due famiglie, anche per uno sfratto, avevano trovato accoglienza nella struttura per la disponibilità del proprietario. Dopo il periodo dell’emergenza sanitaria sono stati invitati a lasciare l’immobile. (ANSA).