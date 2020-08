“Nei prossimi giorni ci incontreremo per gettare le basi per la nuova stagione”

PALERMO – Il Palermo è alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione. I nomi che si sono fatti sono diversi, con alcuni più esperti e altri meno. Uno dei tanti nomi sondati è quello di Roberto Boscaglia, siciliano di Gela, attualmente alla Virtus Entella.

Boscaglia ha acceso un po’ le fantasie dei supporters rosanero, ma nelle ultime ore questa ipotesi è scemata proprio perché l’allenatore ha dichiarato di non voler andare via dall’Entella: “Dopo aver raggiunto l’importante obiettivo della salvezza – dichiara il tecnico – confermo di stare bene all’Entella e di voler proseguire in questo progetto, iniziato lo scorso anno, con il presidente Gozzi, al quale non ho nascosto la mia volontà di voler restare a Chiavari. Nei prossimi giorni – conclude Boscaglia – ci incontreremo per gettare le basi per la nuova stagione”.