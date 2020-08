ROMA – Il Palermo sta preparandosi al campionato di Lega Pro. Un campionato che presenterà delle insidie e avversarie toste, ma prima di scendere in campo era necessario conoscere i responsabili dei vari settori, che hanno fornito tutte le informazioni necessarie per accompagnare i club nella nuova realtà.

L’incontro è avvenuto ieri tramite web e a dare il benvenuto è stato il Presidente Francesco Ghirelli: “Sono felice del vostro arrivo. La Lega Pro è la faglia tra i Dilettanti e il professionismo. Per questo è fondamentale ragionare a sistema e per quello che riguarda la Serie C, la LND e Serie D sarebbe utile e proficuo per tutti istaurare un tavolo comune permanente a partire dalle riforme dei campionati. Si vedano i risultati dell’aver fondato il Comitato 4.0 tra Lega Pro e le leghe di pallavolo e basket. Abbiamo temi comuni come il credito di imposta, il post Covid-19, l’accesso del pubblico ai palazzetti e agli stadi, il protocollo sanitario, l’apprendistato e il decreto per la riforma dello sport. Dopo il proficuo incontro con il ministro Gualtieri, oggi avremo altri incontri importanti. Abbiamo interloquito con i gruppi parlamentari. Le società promosse dalla Serie D entrano in una Lega delle regole, della ricerca della sostenibilità economica, della formazione dei giovani calciatori. A me interessa il FARE e non stare. Il calcio cambia se ragioneremo a sistema, uscendo dalle miopie e dai miseri giochi di potere. Non c’è tempo, se non quello del riformare per il bene comune”.