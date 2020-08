CAPO D'ORLANDO (ME)

La vittima era stata costretta a subire vessazioni psico-fisiche anche in presenza della figlia minore

CAPO D’ORLANDO – La polizia di Capo d’Orlando hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a un uomo di 32 anni, originario di Sant’Agata di Militello, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente. Sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, ha più volte violato le prescrizioni impostegli, avvicinandosi all’ex compagna nel tentativo di convincerla a riconciliarsi. La vittima era stata costretta a subire vessazioni psico-fisiche anche in presenza della figlia minore, che le avevano procurato uno stato di sottomissione e paura tale da costringerla a subire ogni violenza senza reagire. A causa di una esasperata gelosia dell’uomo, la donna è stata ripetutamente picchiata e minacciata di morte. In un’occasione, a seguito di un litigio, l’uomo le aveva causato una bruciatura al polso utilizzando la griglia incandescente del barbecue. (ANSA).