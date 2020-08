CATANIA – Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto: il pregiudicato catanese Di Prima Giosuè (cl.1997), in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione ordine di carcerazione, emesso in data 29.07.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1 mesi 10 e giorni 20 di reclusione per il reato di rapina aggravata; il pregiudicato catanese Costantino Matteo Agatino, (cl.1986), in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione ordine di carcerazione, emesso in data 29.07.2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 3 mesi 5 e giorni 20 di reclusione per reati in materia di stupefacenti; Beninato Michele, (cl.1988), pregiudicato, destinatario di provvedimento di revoca della misura dell’affidamento e contestuale ordine di carcerazione, emesso in data 27.07.2020 dall’Ufficio di Sorveglianza di Taranto – dovendo espiare la pena della reclusione fino al 20.03.2022 per il reato di rapina.