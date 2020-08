Marineo – Un nuovo arrivo in casa Marineo, si tratta del difensore Scrò. In basso la nota ufficiale diramata dal club.

“Blitz serale della dirigenza che chiude l’accordo con l’esperto difensore ANTONIO SCRÓ. Antonio, con un passato nelle giovanili del Milan e con presenze in coppa Italia in serie a col Modena, ha voluto a tutti i costi il Marineo. Antonio farà pure parte dello staff di Tantillo per il settore giovanile. Altro marinese doc quindi in squadra. Benvenuto Antonio“.