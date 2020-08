TRAPANI – Le ultime speranze di salvezza per il Trapani passano dalla sfida di venerdì contro il Crotone e dal Collegio di Garanzia del Coni, che martedì deciderà se restituire o meno i punti di penalizzazione.

Intanto i ragazzi di mister Castori non vogliono mollare e lo dichiara il centrocampista Andrea Colpani, intervenuto in conferenza stampa: “Venerdì contro il Crotone scenderemo in campo come nelle ultime partite dopo il lockdown, con voglia di vincere, mettercela tutta e onorare la maglia fino alla fine“.

Colpani è consapevole che quella contro il Crotone non sarà una gara semplice: “Mi aspetto una partita difficile, il Crotone è una grande squadra e infatti è stata promossa in Serie A. Non ci regalerà nulla e faremo la partita che dobbiamo fare“.

“Ringrazio Baldini per avermi fatto giocare. Castori – continua Colpani – mi ha dato una forza a mettermi in gioco e dare tutto. Sicuramente, mi ha migliorato la fase difensiva che era un mio punto debole. Questa esperienza a livello professionale mi ha aiutato ad inserirmi nel calcio dei grandi, a livello umano mi ha dato tanto. Ringrazio tanto la città e i tifosi. Mi sono sentito a casa“.

In questa stagione il centrocampista non è riuscito a trovare la via del gol, ma per lui, questo, non sembra essere un problema: “Gol? Fa sempre piacere, non ci sono riuscito ma se viene venerdì sono contento, altrimenti niente. La cosa importante è che vinca la squadra e che si portino casa i 3 punti“.