Sciaccia – Attraverso una nota ufficiale, l’Unitas Sciacca ha annunciato il rinnovo del portiere Alessio Zummo. Ecco la nota.



“I dirigenti Davide Puccio e Alessandro Cognata presentano oggi il rinnovo dell’accordo con la nostra società del portiere Alessio Zummo.

Anche lui è stato tra i protagonisti dell’ultimo campionato di Promozione in maglia neroverde e per il rendimento costante ha meritato ampiamente la riconferma. Nonostante i suoi 26 anni, Alessio è portiere esperto che ha avuto pure esperienze in serie D e conosce il Campionato di Eccellenza.

Anche per lui l’esperienza saccense è da ritenere positiva e non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura in un torneo impegnativo e stimolante.

Intanto il nostro Alessio si gode gli ultimi giorni di vacanza e il sole siciliano, che come si vede nella foto gli consente di mettere in mostra una invidiabile abbronzatura. FORZA SCIACCA”