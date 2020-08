TRAPANI – Ultima giornata di campionato per di Serie B e ultima sfida per il Trapani di mister Castori. I granata si troveranno di fronte il Crotone da poco promosso nella massima serie, ma dovranno cercare di fare risultato pieno e poi sperare nella restituzione di uno dei due punti di penalizzazione.

Questa sera in panchina per i granata non ci sarà mister Castori perché squalificato, ma il tecnico conosce le difficoltà del match: “Ci aspetta una partita difficilissima contro un avversario che ha già conquistato la Serie A con il bel gioco. Noi dobbiamo vincere ad ogni costo per migliorare la nostra classifica“.

Castori tiene i suoi concentrati sul campo, non vuole pensare al ricorso: “Pensiamo al campo e a vincere. Abbiamo ancora benzina che nasce dal lavoro svolto in questi mesi. Quando andiamo in riserva attingiamo a risorse emotive e di cuore. Una formazione indomita con un gruppo che non molla mai: questa squadra ha un’anima e un cuore. Possibilità di esito positivo del ricorso? Ci sono contatti quotidiani con la società ma ne so quanto voi“.