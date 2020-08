Tutto pronto per la gara decisiva in casa Ct Palermo

PALERMO – Giornata decisiva e senza appello per i ragazzi del Ct Palermo impegnati domenica 2 agosto a partire dalle 15 nel return match dei play out di serie A1.

A Sassuolo si ripatirà dal 3-3 di domenica 26 luglio a Palermo, frutto delle vittorie di Carlos Gomez Herrera, Andrea Trapani e del doppio composto da Omar Giacalone e Luca Margaroli. Sarà una sfida molto aperta e che si potrà anche decidere al doppio di spareggio, qualora di dovesse ripetere il 3-3.

Per la trasferta in terra emiliana, torna disponibile il sedicenne mancino Gabriele Piraino, convocato dal capitano Davide Cocco insieme a Gomez Herrera, Giacalone, Fortuna, Trapani, Margaroli e Passalacqua.

Questo pomeriggio alle 15 il mazarese Omar Giacalone disputerà le semifinali dei campionati assoluti di seconda categoria che si stanno disputando a Cagliari. Dall’altra parte della rete troverà il campano Raul Brancaccio. In caso di successo, giocherebbe sabato pomeriggio, in tempo dunque per raggiugere i compagni a Sassuolo, dal momento che domenica si comincerà alle 15.

Ricordiamo che nel match d’andata lo spagnolo Carlos Gomez Herrera è stato autore di una grande impresa contro il connazionale top 100 Atp Roberto Carballes Baena, sconfitto in due set con lo score di 62 64.

Se il Ct Palermo riuscirà a salvarsi, nel 2021 saranno ancora tre le squadre siciliane in gara nel massimo campionato. Vela Messina e Match Ball Siracusa hanno infatti ottenuto la salvezza senza far ricorso ai play out.