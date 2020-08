Foodelì, il benessere a portata di click: consegne a casa, in spiaggia e in barca

A Palermo, lo scorso giugno, ha aperto i battenti Foodelì, il primo ristorante digitale siciliano che, coadiuvato da un team di chef e nutrizionisti, è specializzato nel preparare pasti a regime calorico controllato e consegnarli comodamente a casa o, novità degli ultimi giorni, anche in spiaggia o in barca. Basta ordinare online le proprie pietanze preferite per riceverle dove si preferisce entro 30 minuti.

Come nasce Foodelì

Piatti sani cucinati con ingredienti selezionati su ricette esclusive messe a punto dai propri chef in collaborazione con nutrizionisti specializzati. Un nuovo modo, giusto e di gusto, per soddisfare il proprio palato senza rinunciare all’efficienza fisica o alla dieta. Al lavoro come sulle spiagge palermitane o anche sulla propria imbarcazione.

Risolti i problemi della dieta

Chi segue una dieta e deve preparare i piatti con ingredienti scelti e pesati non ha più scuse. Consegna la dieta settimanale a Foodelì, acquista il carnet di abbonamento, e tutti i pasti verranno preparati e consegnati seguendo le prescrizioni del dietologo.

Il segreto di una sana cottura

In cucina, tra ricette, posate e mestoli, spicca il softcooker. Si tratta di un bollitore in acciaio che consente la cottura a basse temperature. Così gli alimenti mantengono intatte le proprietà nutrizionali, rimanendo morbidi e gustosi al palato.

Perché scegliere Foodelì?

Per risparmiare tempo e perseguire con maggiore serenità l’obiettivo dimagrimento ricevendo comodamente a domicilio piatti gustosi ed equilibrati che costano anche meno di quelli cucinati in casa.

I clienti non hanno dubbi sulla qualità di cibo e servizio, basta vedere le loro recensioni ed i commenti positivi che si trovano in rete.

Convenzioni e abbonamenti

Ricordiamo che, oltre alle convenzioni con aziende, Foodelì offre anche la possibilità di abbonamenti a chi sceglie di farsi preparare i piatti indicati nelle diete personalizzate.

Il benessere a portata di mare

Collegati al sito www.foodeli.it e, dopo aver visionato le zone coperte dal servizio delivery, potrai richiedere la consegna del tuo ordine in barca o in spiaggia tramite la live chat.



CONSEGNE IN SPIAGGIA:

Albaria

Lido Onde beach

Le terrazze

L’ombelico del mondo



CONSEGNE IN BARCA:

Marina di Palermo

Marina di Villa Igea

Porticciolo di Mondello

Foodelì