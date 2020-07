Aveva lavorato tutto il giorno sotto il sole in cantiere. Così ha perso la vita un operaio di 35 anni in provincia di Pordenone. È accaduto ieri a Rivarotta. Stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’uomo aveva iniziato il suo turno alle 7.30, fino alle 17 quando si è sentito male. Il giovane operaio stava sistemando i condotti per il passaggio dell’elettricità, a soccorrerlo i colleghi che lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118. Portato in ospedale a Pordenone, è deceduto alle 21. Viveva da solo a Verona e lavorava come dipendente di una ditta nel settore degli scavi per i condotti dell’elettricità. Le indagini per accertare le resoonsabilità sono condotte dai carabinieri.