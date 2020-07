Mafia, politica e inchieste. Ecco un'anticipazione del nuovo numero in distribuzione in tutte le edicole e disponibile online.

PALERMO – Un nuovo numero del mensile S fondato da Francesco Foresta e oggi diretto da Antonio Condorelli è in distribuzione in tutte le edicole

IL PUNTO – Le manette degli innocenti, fotografia della malagiustizia. Di Salvo Toscano

L’INTERVISTA – Antonio Nicastro, magistrato, componente giunta distrettuale Anm di Catania. Di Laura Distefano.

PALERMO – Lo speciale. Dopo il summit della cupola del 2018, i mandamenti di Palermo si sono riorganizzati. In città si muovono figure note e meno note. Scarcerati e volti nuovi. Di Riccardo Lo Verso.

MAFIA – Ai ferri corti. Un debito di droga aveva creato tensioni all’interno di Cosa nostra. Tutte le intercettazioni. Di Riccardo Lo Verso.

CATANIA – Il camaleonte. Ecco cosa dicono i pentiti su Mario Strano, ex boss di Cosa nostra e alleato del clan catanese Cappello – Bonaccorsi. Di Laura Distefano.

TRAPANI – Sindacopoli. I sindaci sotto indagine. Di Rino Giacalone.

TRAPANI – Il mercato dei voti. L’inchiesta, i verbali, sullo sfondo la mafia. Di Rino Giacalone.

ESCLUSIVA – “Messina Denaro punta sul gioco d’azzardo”. L’inchiesta di Rino Giacalone.

RIFIUTI – Il sindaco “rompicoglioni”. Saverio Bosco, primo cittadino di Lentini, racconta le battaglie per non trasformare il suo comune nella discarica della Sicilia. Di Laura Distefano.

DONNE DI LEGGE – La Pm Gallucci lascia la Sicilia. Di Giuseppe Spallino.

REPORTAGE – “Basta titoli sullo Zen”. Mariangelo Di Gangi, presidente del laboratorio Zen Insieme, ci fa da Cicerone in un viaggio per scoprire il vero volto del quartiere popolare di Palermo. Di Laura Distefano.

VITE AL LIMITE – “La canzone neomelodica mi ha salvata”. Agata Arena si racconta al mensile “S”. Di Dario Azzaro.

LIBRI – C’era una volta il pool Antimafia. Una telefonata ha cambiato la vita del magistrato Leonardo Guarnotta. Il suo libro parte da lì: dalla chiamata di Antonio Caponnetto una mattina del 1984. Di Rosario Sardella.



