PALERMO – Anche il mercato ittico si dota di un nuovo sistema di registrazione e tracciamento degli accessi e di una rimodulazione degli orari di ingresso, che prevedranno anche uno specifico periodo giornaliero rivolto ai privati privi di partita Iva, consentito dal Regolamento generale dei mercati.

Dalle 14 di oggi sarà attivo, infatti, il nuovo sistema, che si avvarrà sempre del portale creato da SISPI (http://mercati.comune.palermo.it) e prevede che chiunque voglia accedere al mercato dovrà registrarsi al sistema online che rilascerà un QRCode che sarà scansionato all’ingresso. La registrazione non si dovrà fare per ogni accesso ma, una volta effettuata, avrà una validità di sei mesi.

Per il sindaco Orlando e l’assessore Piampiano, “Come per l’ortofrutticolo, anche il mercato ittico si dota di un nuovo sistema, che fa tesoro dell’esperienza di questi mesi e servirà a garantire accessi in sicurezza ed allo stesso sostenere l’attività economica. La possibilità di accesso dei privati, che viene finalmente organizzata, sarà ulteriore strumento per favorire il mercato, i suoi operatori e i consumatori, in una filiera regole e controllata”.

Questi gli orari del mercato ittico.

Il lunedì dalle 13.30 alle 19.15 sarà consentito l’ingresso agli autotrasportatori con bilici, mentre dal martedì al venerdì l’ingresso sarà consentito ai pescatori/produttori locali muniti di partita iva alle 3.30 all 4.30. La vendita per i commercianti muniti di partita iva si svolgerà dalle 4,45 alle 7.15, mentre dalle 7.30 alle 8.30 la stessa sarà garantita per i consumatori/privati cittadini.